Fiorentina, Pioli: "Contento della prestazione, ma serve la stessa concentrazione in campionato"

Nella conferenza stampa post partita della sfida di Conference League tra il Rapid Vienna e Fiorentina, gara vinta 3-0 dai viola, ha parlato il tecnico dei toscani Stefano Pioli. Queste le parole dell'allenatore raccolte da FirenzeViola.it: "L'abbiamo interpretata bene, avevo chiesto grande aggressività individuale perché in un momento del genere devi pensare una partita alla volta. Oggi l'avversario non ci ha dato tanta pressione, quindi abbiamo controllato la gara anche meglio ma la partita l'abbiamo fatta, sono contento della prestazione. Bene così ma ora serve la stessa concentrazione in campionato".

Soddisfatto di Fagioli? Rivedremo il doppio play, con Nicolussi insieme a lui?

"Le ultime due prestazioni di Nicolò sono state di alto livello. La posizione è quella che preferisce, poi costruire con uno o due dipende anche dagli avversari. Ma l'idea ora è di farli giocare insieme, ci danno palleggio e imbucate, quando abbiamo la palla ci fanno girare".

Ci sono segnali importanti dalle alternative?

"Sì, abbiamo comunicato di più e le prestazioni di chi ha giocato oggi sono state importanti".

Questo schieramento è l'equilibrio per la stagione?

"In questo momento dobbiamo giocare così, con due giocatori offensivi. Teniamo meglio il campo e difendiamo meglio, siamo anche più pericolosi. Non abbiamo rischiato molto, magari fosse sempre così. Siamo stati equilibrati, bene sui riferimenti".

Dzeko ha fatto molto bene.

"Sì, sia a tenere palla che a essere incisivo. Ha fatto un'ottima partita".

Oggi ha giocato 75 minuti, in campionato invece lo impiega poco. Qual è l'idea della sua gestione?

"Giocheremo domenica, poi mercoledì e anche domenica prossima con due giocatori offensivi, perché ora la squadra ha bisogno di equilibrio e dobbiamo continuare così".