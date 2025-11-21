Bologna, l'obiettivo è blindare Orsolini: si lavora ed un contratto fino al 2029 con opzione

Riccardo Orsolini, nonostante un digiuno di quattro partite - una rarità negli ultimi anni - resta il punto fermo del Bologna e uno dei protagonisti del campionato 2025: con 17 gol, guida la classifica marcatori insieme a Calhanoglu. Dopo le prime sette giornate, in cui aveva già messo a segno cinque reti, il suo attacco si è temporaneamente fermato, ma la sua capacità di incidere sulle partite resta indiscussa.

Il Bologna, dal canto suo, sa quanto sia prezioso il suo contributo e guarda già al futuro: Orsolini ha recentemente rifiutato offerte dall’Arabia, confermando la sua fedeltà al club rossoblù. La società e il giocatore stanno discutendo il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027, con l’idea di allungare fino al 2029 con opzione fino al 2030.

Il rinnovo rappresenterebbe un segnale chiaro: Orsolini resterà il cuore dell’attacco del Bologna e continuerà a essere protagonista anche in chiave nazionale. Dopo la pausa per le nazionali, il Friuli sarà il palcoscenico della sua ripartenza, con l’obiettivo di ritrovare la rete e consolidare la leadership in squadra e in classifica marcatori. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.