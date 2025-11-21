Spalletti sulla Nazionale: "Modifica calendario Serie A? Per me non sarebbe un problema"

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche della possibile modifica del calendario di Serie A per agevolare la preparazione della Nazionale italiana ai playoff di fine marzo: "Per me non è un problema per quello che mi hanno detto. Io mi sono versato molto più olio bollente di quello che mi hanno voluto versare. Secondo me ci siamo resi conti che il percorso sarebbe stato questo e siamo in corsa per il nostro obiettivo.

Ora tutti si sono resi conto che abbiamo avuto a che fare contro una squadra forte come la nostra. Noi abbiamo una Nazionale forte. Ora bisogna sostenere i giocatori e il nostro commissario tecnico. Possiamo aiutarla volendo bene alla Nazionale. Io voglio bene ai calciatori, anche a Gattuso e meritano il mio bene. Come allenatore della Juventus posso dire che sarei contento di mettere a disposizione tutto per le necessità che hanno per aiutare ad arrivare ai Mondiali di Calcio. Io sono convinto che andremo al Mondiale, ma se possiamo dare una mano dobbiamo darla tutti insieme".

