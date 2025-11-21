Venezia ancora in perdita di 36 milioni. Ma in miglioramento rispetto al precedente -43

Con la squadra ormai prossima alla sfida contro il Padova, il Venezia guarda anche fuori dal campo, tenendo il punto su quelle che sono le casse societarie, dopo aver depositato il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 e chiaramente relativo alla scorsa stagione, che ha visto gli arancioneroverdi protagonisti in Serie A, anche se poi retrocessi. La società è ancora lontana dal concetto di sostenibilità, ma la situazione è decisamente migliorata.

Come infatti si legge sull'edizione odierna de Il Gazzettino-Venezia&Mestre, "la massima serie si è confermata una manna per le casse del club, che hanno preso una decisa boccata di ossigeno grazie al salto di categoria, migliorando la situazione economica, che solo due stagioni fa vedeva a rischio la continuità aziendale. L’esercizio si è chiuso con una perdita di 36 milioni, ma in sensibile miglioramento rispetto al rosso di 43 milioni registrato al termine della stagione scorsa dopo la caduta in Serie B".

A ogni modo, il futuro appare roseo, perché, come sempre si legge, la proprietà avrebbe dato ampie rassicurazioni, tanto da aver messo, nero su bianco, nella relazione che accompagna il bilancio, "l’impegno da parte del socio unico a versare 33 milioni di euro sulla base delle necessità di volta in volta avanzate dal Consiglio di amministrazione, al fine di garantire la continuità aziendale della società per almeno i prossimi dodici mesi ed è stato effettuato il 20 ottobre scorso un ulteriore versamento per un importo pari a 7.960.000". Si possono dormire sonni tranquilli.