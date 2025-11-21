Avellino, Biancolino: "Empoli abituato alla A. Rigione, Cagnano e Manzi out per scelta tecnica"

"È stata una settimana buona, abbiamo lavorato sugli errori visti contro il Cesena perché domani ci aspetta una gara difficile, contro una formazione che nelle ultime 10 stagioni ha fatto più anni di Serie A che di Serie B, una squadra che per altro arriva appunto dalla A: stiamo guardando a quello che va sistemato, stiamo cercando di capire come gli avversari possano faticare per metterci in difficoltà”: così, come si legge su tuttoavellino.it, il tecnico dell'Avellino Raffaele Biancolino, che ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Empoli, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00 e valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie B.

Un turno che vedrà ancora delle defezioni in casa irpina: "Crespi non recupera, mentre Tutino sta aumentando la sua condizione, è un giocatore importante. Ora, non voglio creare polemiche, ma sicuramente si alzerà un polverone: Rigione, Cagnano e Manzi non saranno convocati perché in questo momento non mi danno quello che chiedo. È una scelta tecnica, loro stanno bene. Abbiamo in forse Simic, l'ho visto un po' meglio, vediamo oggi pomeriggio come sta, mentre D'Andrea non è ancora pronto, siamo nei tempi giusti, ma non è molto pronto. Le alternative ci sono, Insigne, Russo, si può adattare Palumbo, come Besaggio, e lo stesso Biasci. Milani è rientrato dalle Nazionali, lo valuteremo”.

Conclude quindi: "È giusto essere corretti, per chi viene a vedere la partita, magari sarebbero uscite le convocazioni e si sarebbe alzata la polemica stasera. E' giusto essere corretto per dirlo alla squadra, ai giocatori e ai tifosi. I ragazzi devono essere responsabili e capire che chi si comporta male può andare incontro a scelte del genere. I confronti sono fatti anche per questo, per sentire il pensiero. Anche da calciatore ho vissuto queste cose, è normale che ognuno si prenda le proprie responsabilità”.