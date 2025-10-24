Il Bologna batte l'FCSB e dedica la vittoria a Italiano. Niccolini esalta Dallinga

Il Bologna vince 2-1 in Romania contro l'FCSB e ottiene il primo successo della sua Europa League. A segnare sono stati Jens Odgaard e Thijs Dallinga, vero mattatore della gara con anche un assist a referto. Inutile la rete di Daniel Berligea per i padroni di casa. Nelle fila degli emiliani, oltre agli autori dei gol, molto bene anche Skorupski, che ha salvato il risultato prima del riposo.

Daniel Niccolini, vice-allenatore del Bologna, che a causa dell'assenza di Italiano per polmonite si è seduto sulla panchina dei rossoblù, ha voluto sottolineare l'approccio alla partita dei suoi: "Abbiamo fatto 30 minuti di alto livello, poi ci sta di soffrire un po'. Lo abbiamo saputo fare e negli ultimi 20 di gara abbiamo controllato. Dedichiamo questa vittoria a Vincenzo, vive di calcio. Siamo contenti". Parole di elogio per Odgaard e Dallinga: "Jens ha caratteristiche uniche in questa squadra e fa anche gol, Thijs è sempre positivo, ha caratteristiche importanti e si allena molto bene".

A commentare la vittoria in Romania ci ha pensato anche Riccardo Orsolini, capitano e simbolo del Bologna: "Sono andato molto vicino al gol, ma non fa niente. Tre punti d'oro, anzi di platino perché ci permettono di rilanciarci in classifica. Avremo tantissime partite in pochi giorni, abbiamo poco tempo per recuperare le energie. Italiano lo abbiamo sentito con tutta la squadra in sala riunione. Ha parlato Niccolini, ma ci ha fatto una sorpresa perché era in videochiamata. La vittoria è per lui che avrebbe spaccato qualsiasi cosa pur di esserci".