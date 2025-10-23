Bologna, Orsolini scherza: "Oggi non ho bussato, ma ci sono andato vicino"

Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna e autentico simbolo dei rossoblù, non ha segnato nella serata di Europa League in casa dell'FCSB, battuto 2-1. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha spiegato le sue sensazioni dopo il match: "Sono tre punti che ci permettono di dare uno slancio a questa classifica. Oggi non ho bussato, ma ci sono andato vicino".

Orsolini individua comunque qualcosa su cui migliorare e spiega: "Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo chiuderla prima, ma non ci siamo riusciti. Questo è l’unico rammarico". Poi la dedica a Vincenzo Italiano, assente a causa di una polmonite che lo ha costretto a essere ricoverato: "Questa vittoria è soprattutto per lui, sappiamo quanto ci teneva a essere qui e condividere la gioia europea”.

Il Bologna non aveva ancora vinto in questa competizione. Dopo il ko per 2-0 contro l'Aston Villa all'esordio infatti era arrivato solo un 1-1 interno contro il Friburgo, che obbligava gli emiliani a tornare da Bucarest con 3 punti. Adesso è senza dubbio migliore la situazione, però servirà un altro successo con il Brann al Dall'Ara per tramutarla in positiva. Intanto il pensiero va alla gara di domenica contro la Fiorentina, che Orsolini e compagni vorranno senza dubbio portare a casa.