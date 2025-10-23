Bologna, Orsolini: "Tre punti di platino in uno stadio difficile. Italiano ci ha fatto una sorpresa"

L'esterno del Bologna, nonché simbolo, Riccardo Orsolini, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo in trasferta contro l'FCSB: "Sono andato molto vicino al gol, ma non fa niente. Tre punti d'oro, anzi di platino perché ci permettono di rilanciarci in classifica. Dopo il raddoppio abbiamo cercato di amministrare, nel secondo tempo poi è stato più difficile. Abbiamo avuto tante occasioni, non siamo riusciti a chiuderla prima andandoci a complicare le cose".

Non avete tremato più di tanto, o sbaglio?

"Hanno alzato il baricentro nel secondo tempo perché dovevano rischiare qualcosina. Tre punti importantissimi, in uno stadio difficile".

Allunga una bella ombra in campionato?

"Avremo tantissime partite in pochi giorni, abbiamo poco tempo per recuperare le energie. E' importante il recupero in questa fase e guardiamo avanti per il campionato".

Vi siete sentiti con Italiano?

"Ci siamo sentiti con tutta la squadra in sala riunione, non c'era lui, ha parlato Niccolini, anche se in realtà ci ha fatto una sorpresa perché era in videochiamata. Questa vittoria è anche per lui che avrebbe spaccato qualsiasi cosa per esserci".