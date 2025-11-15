Bonny: "Inter-Milan come Barcellona-Real Madrid: spero che alla fine si colori di nerazzurro"

Sta per iniziare la settimana del derby di Milano. Inter e Milan si daranno battaglia sportiva domenica sera nel big match della dodicesima giornata di campionato. Una sfida da sempre molto sentita e che torna a valere le zone alte della classifica con i nerazzurri che guidano la graduatoria con la Roma e i rossoneri che inseguono a soli due punti di distanza.

E proprio sulla stracittadina si è espresso l'attaccante Ange-Yoan Bonny, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Come fascino e grandezza vale Barça-Real - ha esordito l'ex giocatore del Parma al quotidiano sportivo -. Mi sono rimasti in testa certi duelli come quello tra Dumfries e Theo. Sono due grandi squadre che non si odiano, ma in quei 90’ è una battaglia. Speriamo che, alla fine, tutto si colori di nerazzurro...".

Per la punta francese, la sfida di San Siro non sarà per niente decisiva ai fini della lotta per lo scudetto: "Siamo solo a novembre e può succedere di tutto - ha spiegato il classe 2003 - però il derby è già importante: poter prendere altri punti, non solo sul Milan, ma anche su Napoli, Roma e le altre che spingono da dietro, sarebbe un bel salto".