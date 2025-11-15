AlbinoLeffe, Lopez: "Contro la Virtus Verona è uno scontro diretto. Niente frenesia"

In vista della gara casalinga contro la Virtus Verona, il tecnico dell'AlbinoLeffe Giovanni Lopez ha parlato in conferenza stampa:

"Il pari con la Giana ci ha permesso di chiudere una striscia di partite in cui non erano arrivati punti, nonostante le buone prestazioni. Classifica alla mano, contro la Virtus Verona è uno scontro diretto e dovremo mantenere alta la qualità della prestazione, senza farci prendere dalla frenesia, per tornare a vincere davanti ai nostri tifosi.

Sarà la prima di tre gare in casa nelle prossime tre settimane e dovremo massimizzare il fattore campo. La Virtus è una squadra che sa come metterti in difficoltà, palleggia con qualità e bisognerà togliere loro la possibilità di farlo, per portare la gara sui binari più congeniali alle nostre caratteristiche. Purtroppo, in questa fase della stagione, non siamo fortunati con gli infortuni e abbiamo perso altri giocatori a Gorgonzola, ma non deve essere un alibi".