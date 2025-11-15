Domani Italia-Norvegia a San Siro, a presentarla il nerazzurro Dimarco
13.35 - Con il commissario tecnico Gennaro Gattuso ci sarà il terzino sinistro Federico Dimarco a presentare la sfida che andrà in scena domani a San Siro tra Italia e Norvegia, ultimo match valido per i gironi di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Azzurri ormai condannati al secondo posto nel gruppo I visti i tre punti di vantaggio in classifica e, soprattutto, una differenza reti nettamente a favore di Haaland e compagni.
La lista dei 26 calciatori a disposizione
Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
Classifica gruppo I
Norvegia 21 punti (7 gare, differenza reti +29)
Italia 18 punti (7 gare, differenza reti +12)
Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)
Estonia 4 punti (8 gare, differenza reti -13)
Moldova 1 punto (7 gare, differenza reti -24)