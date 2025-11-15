Pisacane: "L'obiettivo è la salvezza, Cagliari deve restare nella sua dimensione naturale"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai taccuini del Corriere dello Sport per commentare l'avvio di stagione dei rossoblù. Queste le sue dichiarazioni sui 10 punti conquistati in undici giornate: "Il Cagliari è la terza più giovane per media d’età dei giocatori utilizzati, eppure abbiamo sbagliato solo la partita con il Sassuolo. Fiducia nei giovani, senza protezione eccessiva, e la guida di qualche 'vecchio' giusto come Mina, Luperto, Deiola, Pavoletti. Non abbiamo ancora tirato fuori tutto il nostro potenziale tra infortuni e condizione, ma mica si può fare in tre mesi. Oltre la vittoria bisogna crescere ogni volta: l’obiettivo è questo".

Sul suo modo di approcciare il calcio, mister Pisacane ha poi aggiunto: "Guardo partite su partite, qualsiasi serie, qualsiasi nazione, e ogni volta cerco di rubare un’idea: mi piace vedere come difendono in Scozia o come costruiscono in Premier o in Serie C. Ho fatto un percorso di formazione a Salisburgo, credo nell’intensità e nel ritmo del calcio internazionale, ma sono di scuola italiana. Bisogna evolversi restando fedeli ai propri principi", le sue dichiarazioni al quotidiano.

Infine, una battuta sull'obiettivo del suo Cagliari: "L’obiettivo è la salvezza. Meglio se il prima possibile. Cagliari merita di restare dov’è, la sua dimensione naturale".