Non solo Roma, anche il Milan si muove per Zirkzee. Ma lo United non ha ancora deciso il futuro

Il mercato di gennaio sarà il momento buono per diverse società per andare alla ricerca di attaccanti che possano completare le proprie rose. Fra queste ci sono soprattutto la Roma e il Milan che, secondo il Corriere della Sera, potrebbero dare vita ad un duello per una vecchia conoscenza della Serie A.

Dopo la trattativa estiva per un possibile scambio fra Dovbyk e Santiago Gimenez, ora Roma e Milan stanno entrambe osservando da vicino la situazione di Joshua Zirkzee, ex attaccante del Bologna oggi al Manchester United, con i Red Devils che pagarono 42,5 milioni di euro per acquistare il suo cartellino dai rossoblù.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi il club inglese non ha ancora deciso quale strada percorrere con l'attaccante olandese che in questo avvio di stagione ha trovato pochissimo spazio con Ruben Amorim. I direttore sportivi Massara e Tare hanno già sondato la fattibilità dell'operazione, con entrambe le squadre che sembrano intenzionate a mettere sul piatto una soluzione in prestito con diritto di riscatto. Da capire in questo senso anche la posizione del giocatore che al momento ha perso il posto in Nazionale e che potrebbe chiedere di andare a giocare altrove per provare a riprendersi la maglia orange in vista del prossimo Mondiale del 2026.