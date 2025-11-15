Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tether e la Juventus: chi è e cosa fa la principale emittente di stablecoin al mondo

Tether e la Juventus: chi è e cosa fa la principale emittente di stablecoin al mondoTUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 10:30Serie A
Simone Bernabei

La Juventus ha recentemente ridisegnato il proprio Consiglio d'Amministrazione. E una delle novità principali riguarda l'ingresso di Tether, azienda leader nel campo delle cryptovalute, con Francesco Garino: l'emittente della stablecoin più famosa al mondo ha possiede attualmente l'11,53% del capitale ordinario, col 7,04% dei voting rights.

Chi è Tether
Per capitalizzazione di mercato, quella di Tether è la terza criptovaluta al mondo dietro solo a Bitcoin ed Ethereum e davanti a giganti come Ripple e Solana. Il market cap attuale di quasi 190 miliardi di dollari fa capire la dimensione di USDt, la stablecoin emessa da Tether e utilizzata in tutti gli exchange (app per acquisto delle criptovalute), centralizzati o decentralizzati. La sua principale caratteristica è quella di essere ancorata al dollaro, con un rapporto fisso 1:1. In soldoni, depositando 100 dollari si ricevono circa 100 USDt, con Tether che ha un collaterale sottostante a garanzia degli utilizzatori, da titoli di stato a oro e bitcoin.

Trump ha regolamentato le stablecoin come quella di Tether
La scorsa estate, visto il proliferare di stablecoin (come quella di Tether, USDt) e lo scarso contorno normativo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il Genius Act, una legge che inquadra i limiti e le possibilità di tali strumenti. Un modo per renderli a tutti gli effetti sicuri ed utilizzabili dal pubblico di tutto il mondo. In Europa, invece, non esiste ancora la possibilità per banche o aziende di emettere le proprie stablecoin ancorate all'Euro.

Articoli correlati
Criptovalute e calcio, non solo Tether. Su TMW una giornata dedicata a Bitcoin e... Criptovalute e calcio, non solo Tether. Su TMW una giornata dedicata a Bitcoin e alla nuova finanza
Juventus, Comolli su Tether: "Aperti ad ogni nuova idea. Lieto di collaborare con... Juventus, Comolli su Tether: "Aperti ad ogni nuova idea. Lieto di collaborare con Garino"
Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"... Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"
Altre notizie Serie A
Bonny: "Inter-Milan come Barcellona-Real Madrid: spero che alla fine si colori di... Bonny: "Inter-Milan come Barcellona-Real Madrid: spero che alla fine si colori di nerazzurro"
Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini... Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Binance, Kraken e la meme coin scelta dal Napoli: il mondo crypto è già dentro il... Binance, Kraken e la meme coin scelta dal Napoli: il mondo crypto è già dentro il calcio (non solo italiano)
Caldara doveva essere il futuro di Juve e Milan. Una sola presenza in A in cinque... Caldara doveva essere il futuro di Juve e Milan. Una sola presenza in A in cinque anni
Rivoluzione MLS in vista del Mondiale, Infantino: "Passo avanti importante e tempestivo"... Rivoluzione MLS in vista del Mondiale, Infantino: "Passo avanti importante e tempestivo"
Atletico-Inter, Llorente: "Nerazzurri grande squadra, sarà una partita molto aperta"... Atletico-Inter, Llorente: "Nerazzurri grande squadra, sarà una partita molto aperta"
Criptovalute e Blockchain, come la nuova finanza può rivoluzionare il calcio Criptovalute e Blockchain, come la nuova finanza può rivoluzionare il calcio
Percassi: "Pensavamo di andare avanti con Gasperini, ci eravamo parlati per un mese"... Percassi: "Pensavamo di andare avanti con Gasperini, ci eravamo parlati per un mese"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 Il Milan ha deciso: un rinforzo in difesa a gennaio. E il profilo è... Quello dell'estate
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 novembre
4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
5 Atalanta a un bivio con Lookman e il Galatasaray. Non tutte le cessioni riescono con il buco
Ora in radio
Repliche 11:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Binance, Kraken e la meme coin scelta dal Napoli: il mondo crypto è già dentro il calcio (non solo italiano)
Immagine top news n.1 Criptovalute e Blockchain, come la nuova finanza può rivoluzionare il calcio
Immagine top news n.2 Tether e la Juve: chi sono Paolo Ardoino, Giancarlo Devasini e il nuovo membro del Cda Francesco Garino
Immagine top news n.3 Bonny si racconta: "L'Inter è molto esigente. San Siro ti toglie il fiato, è solo emozione"
Immagine top news n.4 Tether e la Juventus: chi è e cosa fa la principale emittente di stablecoin al mondo
Immagine top news n.5 Percassi: "Esonero di Juric molto doloroso. Palladino poteva arrivare in estate, ci ha aspettati"
Immagine top news n.6 Criptovalute e calcio, non solo Tether. Su TMW una giornata dedicata a Bitcoin e alla nuova finanza
Immagine top news n.7 La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia gli arbitri per l'Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.2 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.4 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Immagine news Serie C n.2 Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"
Immagine news Serie C n.3 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bonny: "Inter-Milan come Barcellona-Real Madrid: spero che alla fine si colori di nerazzurro"
Immagine news Serie A n.2 Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Immagine news Serie A n.3 Binance, Kraken e la meme coin scelta dal Napoli: il mondo crypto è già dentro il calcio (non solo italiano)
Immagine news Serie A n.4 Caldara doveva essere il futuro di Juve e Milan. Una sola presenza in A in cinque anni
Immagine news Serie A n.5 Rivoluzione MLS in vista del Mondiale, Infantino: "Passo avanti importante e tempestivo"
Immagine news Serie A n.6 Atletico-Inter, Llorente: "Nerazzurri grande squadra, sarà una partita molto aperta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dionisi raccoglie il tesoro di Pagliuca: Popov è il talento su cui l'Empoli deve ricostruire.
Immagine news Serie B n.2 Aspettative deluse oppure no? Venezia, i numeri di Adorante son in linea a quelli alla Juve Stabia
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Calò bomber inatteso: "Alvini mi chiede cose diverse rispetto al passato"
Immagine news Serie B n.4 Bari per il sociale, una delegazione ha fatto visita alla casa-alloggio "Raggio di Sole"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Merola: "Non c'è una data per il mio rientro. Faremo tutto il possibile per salvarci"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi. Spero sia il primo gol di tanti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, Stellone: "Dobbiamo rispettare l'avversario ma abbiamo le nostre qualità"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Improta: "Sto entrando nel ritmo. Capuano persona molto intelligente"
Immagine news Serie C n.3 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez: "Contro la Virtus Verona è uno scontro diretto. Niente frenesia"
Immagine news Serie C n.5 Marco Firenze: "Alla Salernitana ho lasciato il cuore, spero di rivederla presto in A"
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Di Carlo: "Dopo le due sconfitte abbiamo avuto una reazione da vera squadra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 6ª: Como-Milan il big match. Fiorentina per il primato
Immagine news Calcio femminile n.2 Sassuolo, Spugna: "Con la Ternana punti importanti in palio. Non va sottovalutata"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Pinones Arce: "Non guardo la classifica, al momento non mi interessa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare queste gare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?