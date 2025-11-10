Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 11 giornate: Bonny, altro gol e primato
Di seguito la Top 5 dei attaccanti di Serie A dopo 11 giornate. Bonny aggancia Bonazzoli grazie all'ottima prestazione contro la Lazio, condita dal suo quarto gol in campionato. Sale sul podio Castro mentre lasciano la classifica Giovane e Vardy. Al loro posto Berardi e Thuram. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.50 (8)
2. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.50 (6)
3. Santiago Castro (Bologna) 6.39 (9)
4. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.33 (9)
5. Marcus Thuram (Inter) 6.33 (6)
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l'amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
