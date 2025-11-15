Serie B, la classifica marcatori dopo le prime 12 giornate. Gliozzi del Modena al comando
Con la terza sosta per le Nazionali, non scenderà chiaramente in campo il campionato di Serie B, giunto alla 12ª giornata, andata in archivio lo scorso weekend. Un buon cammino, quello del torneo cadetto, che ha chiaramente iniziato a dare forma alla classifica marcatori, che andiamo di seguito a riportare, per un punto della situazione, e ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigore battuti.
Questo, il quadro completo:
7 gol: Gliozzi (5; Modena)
6 gol: Bortolussi (3; Padova)
5 gol: Cissè (Catanzaro), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli), Schiavi (3; Carrrarese), C. Shpendi (3; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)
4 gol: Adorante (1; Venezia), Calò (1; Frosinone), Ciervo (Cesena), Coda (Sampdoria), Koutsoupias (Frosinone), Ghedjemis (Frosinone), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Pierozzi (Palermo), Pohjanpalo (Palermo)
3 gol: Alvarez (Monza), Biasci (Avellino), Blesa (Cesena), Candellone (Juve Stabia), Di Nardo (Pescara), Dany Mota (Monza), Gytkjaer (Bari), Iemmello (Catanzaro), Izzo (Monza), Lapadula (Spezia), Meazzi (Pescara), Novakovich (Reggiana), Olivieri (Pescara), Olzer (Pescara), Portanova (Reggiana), Raimondo (Frosinone), Ruocco (Mantova), Tavsan (Reggiana), Yeboah (Venezia)
2 gol: Abiuso (Carrarese), Bozzolan (Reggiana), Bracaglia (Frosinone), Busio (1; Venezia), Cacciamani (Juve Stabia), Carissoni (Juve Stabia), Ceesay (Empoli), Depaoli (Sampdoria), Doumbia (Venezia), Fila (Venezia), Fiori (Mantova), Finotto (Carrarese), Frabotta (Cesena), Franzoni (1; Entella), Hasa (Carrarese), Ioannou (Sampdoria), Lambourde (Reggiana), Martini (SudTirol), Mendes (Modena), Pecorino (SudTirol), Russo (Avellino), Segre (Palermo), Simic (Avellino), Tonoli (Modena), Zanon (Carrarese), Zilli (Frosinone)
1 gol: Alesi (Catanzaro), Antonini (Catanzaro), Aurelio (Spezia), Azzi (Monza), Baldè (Monza), Bani (Palermo), Bellich (Juve Stabia), Berti (Cesena), Besaggio (Avellino), Bisoli (Cesena), Birindelli (Monza), Bjarkason (Venezia), Brunori (Palermo), Buonaiuto (Padova), Capellini (Pescara), Carboni (Monza), Casas (Venezia), Casiraghi (SudTirol), Castagnetti (Cesena), Cerri (Bari), Cicconi (1; Carrarese), Colpani (Monza), Compagnon (Venezia), Correia (Juve Stabia), Coulibaly (SudTirol), Crespi (Avellino), Cuni (Sampdoria), De Pieri (Juve Stabia), Di Serio (Spezia), Distefano (Carrarese), Debenedetti (Entella), Defrel (Modena), Diakite (Palermo), Dorval (Bari), Duncan (Venezia), El Kaouakibi (SudTirol), Esposito (1; Spezia), Favasuli (Catanzaro), Franzoni (Entella), Fumagalli (Virtus Entella), Gabrielloni (Juve Stabia), Girma (Reggiana), Gomes (Palermo), Gondo (1; Reggiana), Grosso (Frosinone), Guarino (Empoli), Hainaut (Venezia), Harder (Padova), Henderson (Sampdoria), Illanes (Carrarese), Insigne (1; Avellino), Karic (Virtus Entella), Keita Balde (Monza), Kike Perez (Venezia), Kofler (SudTirol), Korac (Venezia), Kouda (Spezia), Kumi (Avellino), Le Douaron (Palermo), Lasagna (Padova), Lescano (Avellino), Mangraviti (Cesena), Marchizza (Frosinone), Marconi (Virtus Entella), Marras (Reggiana), Merola (Pescara), Massolin (Modena), Mosti (Juve Stabia), Nasti (Empoli), Nieling (Modena), Odogwu (SudTirol), Pafundi (Sampdoria), Palumbo (Avellino), Perrotta (Padova), Ravanelli (Monza), Reinhart (Reggiana), Rubino (Carrarese), Ruggero (Juve Stabia), Santoro (Modena), Sersanti (Modena), Sgarbi (Padova), Soleri (Spezia), Sounas (Avellino), Tronchin (SudTirol), Varas (Padova), Vergani (Frosinone), Verrengia (Catanzaro), Verreth (Bari), Vignali (Spezia), Vlahovic (Spezia), Zampano (Modena), Zanimacchia (Modena), Zaro (Cesena), Zuelli (Carrarese)