Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare queste gare"

Il tecnico del Como Women Stefano Sottili ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan valida per la sesta giornata di Serie A Women: “Sono partite che bisogna avere la gioia di giocare, contro avversarie che stanno facendo bene e che hanno tutte le qualità per poter essere prime in classifica. C’è grande voglia di misurarsi con una squadra prestigiosa, nella consapevolezza di trovarci di fronte a un gruppo forte. Per ottenere un risultato positivo dovremo quindi offrire una prestazione importante”.

“Quando analizzi gli avversari cerchi sempre di valutare sia le qualità sia i difetti. Il Milan ha molte qualità, soprattutto in fase offensiva: ha tecnica, gamba, capacità di inserimento e grande efficacia nelle transizioni. - prosegue il tecnico lariano come su legge sui canali ufficiali del club - Noi dovremo essere brave a far male in quelli che sono i loro punti deboli, seppur pochi".

“Ho visto molto equilibrio nella mia squadra. Serve la maturità di gestire al meglio tutto, sia i risultati positivi sia quelli negativi. - conclude Sottili parlando della settimana e facendo un paragone col passato - Rispetto alla passata stagione ho riscontrato una maggiore consapevolezza e un miglior controllo delle emozioni, elementi che permettono di vivere meglio la settimana di preparazione alla partita. Già dopo le sconfitte avevamo notato equilibrio da parte delle ragazze. Si tratta di un gruppo composto da giovani e da elementi più esperti, e questo mix sta mostrando un ottimo equilibrio. È un aspetto che sto apprezzando particolarmente".