Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"

Nella giornata di domani la Ternana Women andrà alla caccia dei primi punti stagionali sfidando in trasferta il Sassuolo nella gara che aprirà, fischio d’inizio alle 12:30, la sesta giornata di Serie A Women. Alla vigilia del match il tecnico rossoverde Antonio Cincotta ha parlato così dell’impegno tornando al pareggio strappato nella Serie A Women’s Cup: “Torniamo con una classifica che ovviamente è complicata, senza alibi, senza scuse. Viviamo la difficoltà che stiamo affrontando con la consapevolezza che, come sapevamo sin dall’inizio, siamo una squadra estremamente giovane e una squadra estremamente giovane ha anche il diritto di fare esperienza per prove d’errore. - si legge sui canali ufficiali del club umbro - È un percorso quello delle nostre giovani e sono sicuro che presto sbocceranno come dei fiori".

Che avversario è il Sassuolo?

“È forte, ben allenato, una squadra preparata che rispettiamo e che ha ovviamente un’esperienza in Serie A incredibile”-

Nonostante le difficoltà del momento, tra gli aspetti positivi, hai a disposizione quasi tutta la rosa

“Lo staff sanitario ed i preparatori lavorano benissimo. Abbiamo una percentuale di calciatrici a disposizione altissima sempre e io sono molto molto soddisfatto di tutto il mio staff tecnico e sanitario perché dimostrano di essere persone di una competenza quasi introvabile”.