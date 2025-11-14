Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"

Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"
© foto di Ternana Women
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:04Calcio femminile
Tommaso Maschio

Nella giornata di domani la Ternana Women andrà alla caccia dei primi punti stagionali sfidando in trasferta il Sassuolo nella gara che aprirà, fischio d’inizio alle 12:30, la sesta giornata di Serie A Women. Alla vigilia del match il tecnico rossoverde Antonio Cincotta ha parlato così dell’impegno tornando al pareggio strappato nella Serie A Women’s Cup: “Torniamo con una classifica che ovviamente è complicata, senza alibi, senza scuse. Viviamo la difficoltà che stiamo affrontando con la consapevolezza che, come sapevamo sin dall’inizio, siamo una squadra estremamente giovane e una squadra estremamente giovane ha anche il diritto di fare esperienza per prove d’errore. - si legge sui canali ufficiali del club umbro - È un percorso quello delle nostre giovani e sono sicuro che presto sbocceranno come dei fiori".

Che avversario è il Sassuolo?
“È forte, ben allenato, una squadra preparata che rispettiamo e che ha ovviamente un’esperienza in Serie A incredibile”-

Nonostante le difficoltà del momento, tra gli aspetti positivi, hai a disposizione quasi tutta la rosa
“Lo staff sanitario ed i preparatori lavorano benissimo. Abbiamo una percentuale di calciatrici a disposizione altissima sempre e io sono molto molto soddisfatto di tutto il mio staff tecnico e sanitario perché dimostrano di essere persone di una competenza quasi introvabile”.

Articoli correlati
Ternana Women, Cincotta: "Milan squadra esperta, ha obiettivi ben diversi dai nostri"... Ternana Women, Cincotta: "Milan squadra esperta, ha obiettivi ben diversi dai nostri"
Ternana, Cincotta: "Roma fra le prime 10 d'Europa, noi neopromosse. Siamo pronte"... Ternana, Cincotta: "Roma fra le prime 10 d'Europa, noi neopromosse. Siamo pronte"
Ternana in A nel segno di Melillo, Cincotta: "Ritiro un premio che moralmente è di... Ternana in A nel segno di Melillo, Cincotta: "Ritiro un premio che moralmente è di Fabio"
Altre notizie Calcio femminile
Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come... Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"
Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare... Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare queste gare"
Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma" Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la... Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia
Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica... Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti... Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa... Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese TMWRoma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
2 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Clamoroso dalla Turchia: "Lookman ha detto sì al Galatasaray, l'ha convinto Osimhen"
5 Rui Patricio non vuole più giocare: c'era la possibilità Parma, ma ha declinato
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Clamoroso dalla Turchia: "Lookman ha detto sì al Galatasaray, l'ha convinto Osimhen"
Immagine top news n.1 La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia. Sia uno stimolo"
Immagine top news n.2 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.3 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.4 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.5 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.6 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.7 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.2 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.4 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Kenan Yildiz è un caso? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, non solo Zirkzee per l'attacco: nel mirino un gioiellino dell'Ajax, già per gennaio
Immagine news Serie A n.2 Danilo: "Ho pianto quando Alex Sandro è andato via dalla Juve, ero il papà del gruppo"
Immagine news Serie A n.3 El Shaarawy parla da leader: "Altri giocano di più, ma Gasp è uno che ti dà opportunità"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, per Bernabé affare in salita. Il Parma non ha nessuna intenzione di indebolirsi
Immagine news Serie A n.5 Non solo Inter, anche il Chelsea si fa sotto per Gila: la posizione della Lazio per gennaio
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Bravo: "Da quando sono tornato dal Mondiale non ho più giocato. Merito di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi. Spero sia il primo gol di tanti"
Immagine news Serie B n.2 Samp, ancora problemi per Ferrari: risentimento muscolare. Sarà valutato in questi giorni
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Wisniewski non sarebbe felice della situazione. A gennaio potrebbe partire
Immagine news Serie B n.4 Rimini, arrivato anche il secondo bonifico: ora si può procedere alla cessione a Di Matteo
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Il soprannome 'pitone'? Ne avevo uno. Che scherzo al magazziniere"
Immagine news Serie B n.6 Il Monza pensa a una 'mossa alla Gytkjaer': occhi in Polonia per rinforzare l'attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Di Matteo risponde a Gnassi: "Se essere campano è un problema, passo la mano"
Immagine news Serie C n.3 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, è addio con l'attaccante Gheza: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie C n.5 L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Baldé: "Capuano ha tanta passione. Obiettivo salvezza, poi vedremo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare queste gare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
Immagine news Calcio femminile n.6 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?