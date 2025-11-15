Domani Italia-Norvegia a San Siro, tra poco la conferenza stampa di Gattuso
13.30 - Avrà inizio tra pochi minuti dalla sala stampa di Milanello la conferenza stampa del commissario tecnico Gennaro Gattuso. La Nazionale domani affronterà la Norvegia a San Siro, ultima sfida valida per i gironi di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Azzurri a -3 dagli scandinavi ormai condannati al secondo posto nel gruppo I e ai play-off vista la differenza reti nettamente ad appannaggio di Haaland e compagni. Per ribaltarla, servirebbe una vittoria con nove gol di scarto...
La lista dei 26 calciatori a disposizione
Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
Classifica gruppo I
Norvegia 21 punti (7 gare, differenza reti +29)
Italia 18 punti (7 gare, differenza reti +12)
Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)
Estonia 4 punti (8 gare, differenza reti -13)
Moldova 1 punto (7 gare, differenza reti -24)