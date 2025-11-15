Genoa, la fiducia di Vitinha: "De Rossi farà tante cose buone. Riusciremo a salvarci"

Due risultati utili consecutivi. Un successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo e il pari interno contro la Fiorentina. Quattro punti che servono al Genoa per respirare in classifica. Ne ha parlato ai taccuini dell'edizione genovese de La Repubblica, l'attaccante rossoblù Vitinha: "Venivamo da una fase in cui non riuscivamo a fare punti. Farne quattro in due partite in una settimana ti dà un po’ di fiducia, ancora più voglia di lavorare e questo per il gruppo è troppo importante".

E in panchina adesso è arrivato Daniele De Rossi che ha sostituito Patrick Vieira dopo un breve interregno di Murgita e Criscito: "Ogni allenatore ha il suo modo di giocare e di pensare. E tatticamente è ancora presto per dare giudizi. Però il suo modo di essere, di parlare e di gestire la squadra mi fa pensare a cose positive e penso che farà tante cose buone".

Adesso la squadra può essere più serena: "Sicuramente con un po’ meno di pressione e un po’ più rilassati. Anche per i tifosi che sono sempre con noi, è stato un momento brutto, però non hanno mollato mai. Dopo la Cremonese era normale che non fossero contenti ma anche noi non lo eravamo. Sappiamo che il campionato è lungo, difficile ed equilibrato, ma io sono sicuro che riusciremo a salvarci"