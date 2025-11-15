Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il goleador che non ti aspetti. Entella, "ma quant'è bello quando segna Tiritiello"?

Claudia Marrone
Oggi alle 13:34Serie B
Claudia Marrone

Sosta di campionato per la Serie B, con la Virtus Entella che chiude questo ulteriore blocco di gare - sono 12 quelle archiviate in Serie B - al 14° posto in graduatoria, con 14 punti all'attivo. Di cui ben sette son stati portati dal bomber della squadra, che ha segnato i gol vittoria contro Mantova ed Empoli e quello del pareggio contro il Pescara. Non solo, suddetto bomber, ha anche segnato il gol del momentaneo vantaggio sul Bari, bravo poi a pareggiare, e quello che ha chiuso il match contro la Sampdoria, battuta 3-1: non c'è stato quindi solo il suo zampino in questi 4 punti appena raccontati, ma comunque c'è stato.

Ma chi è questo bomber? Andrea Tiritiello, miglior marcato della squadra con cinque reti all'attivo. E cosa c'è di strano, in tutto ciò? All'apparenza niente, se non fosse che di ruolo fa... il difensore centrale! "Se ho il rimpianto di non aver fatto l'attaccante? Sono anni che lo dico, anche in allenamento mi piace farlo e mi sento a mio agio. Ci scherzo con i compagni, mi dicono che in Serie D farei 30 gol!", ha recentemente dichiarato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

Attenzione, però, tutto questo per Tiritiello non è una novità. Tutti abbiamo qualche vizio, lui ha quello del gol, perché anche nella passata stagione, sempre con i Diavoli Neri, furono quattro i centri messi a segno, due in più di quelli siglati con la maglia della Lucchese nella stagione 2023-2024; tre, invece, quelli dell'annata 2022-2023. Insomma, andando nel dettaglio del suo score ci si accorge che segna sempre. Anche se questo anno ha già battuto tutti i suoi record personali: "Oggettivamente segnare cinque gol in dieci gare da difensore è un'utopia", dice sempre al prima citato portale. Aggiungendo poi anche un'affermazione che rende umano questa specie di extraterreste: "Ci ho sempre creduto, ma ora mi sta andando anche un po' di culo!".

