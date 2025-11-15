Quattro esoneri in Serie B. E tre club su quattro che puntano su scommesse da vincere

Con la terza sosta per le Nazionali, si è arrivati al quarto esonero in Serie B, con il Pescara che ha optato per sollevare dall'incarico mister Vincenzo Vivarini; prima della formazione abruzzese, il valzer di esoneri era iniziato dall'Empoli, proseguito con la Sampdoria e poi con lo Spezia. Ma se la formazione toscana è andata sul sicuro, richiamando Alessio Dionisi a rimpiazzare Guido Pagliuca, ecco che le altre tre compagini hanno optato per...delle scommesse. Diverse tra loro, indubbiamente, ma comunque scommesse.

Partiamo proprio dal Pescara, che ha affidato l'incarico all'ex Lucchese Giorgio Gorgone, già segnalato al presidente Sebastiani in estate, dall'ex Silvio Baldini; allora non se ne fece di nulla, ma Roberto Stellone, di cui Gorgone è stato vice negli anni che hanno portato il Frosinone dalla Serie C alla A, sembra abbia convinto proprio il numero uno del Delfino a puntare sul tecnico. Che non ha però esperienze in Serie B da primo allenatore. Un miracolo, quello compiuto a Lucca lo scorso anno, che dovrà ripetersi per far centrare la salvezza al Pescara.

Salvezza che è anche il primo obiettivo della Sampdoria, che ha bissato l''operazione nostalgia dell'anno passato': il club ha scelto Lillo Foti, mai stato primo allenatore, ma non possedendo ancora i requisiti burocratici ha formalizzato Angelo Gregucci come primo tecnico. Confine molto labile, vedremo quello che sarà il lavoro del classe '88.

E lo Spezia? Dopo D'Angelo si è affidata a Roberto Donadoni, che rispetto agli altri nominati ha sicuramente molte più panchine all'attivo, ma non trovava collocazione da ormai cinque anni, quando fu esonerato dai cinesi dello Shenzhen. Più remota la sua ultima avventura in Italia, nella stagione 2017-2018, quando guidava il Bologna: al temine dell'annata venne esonerato e rimpiazzato dall'attuale trainer del Palermo Filippo Inzaghi. Unica esperienza in B da tecnico, quella al Livorno nel campionato 2002-2003.

Chi alle prime esperienze, chi non più "freschissimo" di panchina, ecco i nuovi tecnici della Serie B. Che da qui potranno ripartire...