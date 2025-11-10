Esclusiva TMW Marco Firenze: "Alla Salernitana ho lasciato il cuore, spero di rivederla presto in A"

Marco Firenze, centrocampista che in carriera ha vestito le maglie di Salernitana, Padova, Crotone e Padova fra le altre, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "Ricevo il premio alla carriera. È un po' brutto (ride, ndr), perché vuol dire che sta finendo una cosa che ha fatto parte di me per tutta la vita, spero che possa essere l'inizio di qualcosa ancora più bello. Mi piacerebbe sapere se potrò fare l'allenatore in futuro, in estate andrò a Coverciano per prendere il primo patentino e poi vedremo se questa sarà la strada giusta"

Ha girato per tutta l'Italia, c'è una piazza a cui sei particolarmente legato?

"Per me Salerno è qualcosa che non si può spiegare, ci ho lasciato il cuore. È il posto più bello in cui ho giocato a calcio. Spero di vederla di nuovo presto in Serie A".

Da dove vorresti partire come allenatore?

"Non lo so, la prima cosa sarà quella di fare esperienza con persone che vedono il calcio come lo vedo io, c'è da imparare ,sarà tutto nuovo e si riparte da zero".