Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"

Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:49Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite dei microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C', Pierpaolo Bisoli, ex tecnico di Cosenza, Brescia e Perugia, ha analizzato i temi del campionato di Serie C:

Mister, partiamo con un’analisi generale: come giudica fin qui l’andamento dei tre gironi di Serie C? Partirei dal Girone A, quello del Nord. Credo che il Vicenza abbia ormai tracciato un solco importante sulle inseguitrici.
"Otto punti di vantaggio sono tanti da recuperare, anche perché l’unica che può provare a tenergli testa è l’Union Brescia, mentre le altre faranno fatica. Mancano ancora molte partite, ma penso che il Vicenza abbia in mano il campionato: dopo due stagioni in cui ci è andato vicino, questo potrebbe davvero essere l’anno buono".

Sempre nel Girone A, il Cittadella era considerato una possibile candidata alla promozione diretta, ma ha faticato all’inizio. Ora, però, sembra essersi ripreso. Ha pagato lo scotto della retrocessione?
"Moltissimo. La retrocessione dello scorso anno è stata inaspettata, perché sembrava quasi impossibile retrocedere. Tutte le squadre che scendono di categoria pagano lo scotto, è una regola: succede da A a B, e da B a C. Poi piano piano capisci che, per tornare protagonista, devi rimetterti a pedalare e lavorare. Il Cittadella lo ha fatto, infatti ora viene da cinque vittorie consecutive. Quando scendi, i giocatori devono rendersi conto che la categoria è diversa, e serve un cambio di mentalità".

Nel Girone B, invece, c’è stato un sorpasso in vetta: il Ravenna ha superato di un punto l’Arezzo. Si aspettava un avvio così forte da parte del Ravenna? E l’Arezzo resta la candidata principale per la promozione?
"L’Arezzo l’ho visto giocare due volte: è una squadra solida, e Bucchi sta facendo un grande lavoro. Un punto in più o in meno, ora, conta poco. Il Ravenna è la sorpresa, perché non partiva coi favori del pronostico, ma ha fatto innesti mirati e un ottimo percorso. Penso sarà un duello fino alla fine: l’Arezzo è tosto e non vorrà sprecare un’occasione così per salire in Serie B".

E l’Ascoli può inserirsi nella corsa?
"Sì, assolutamente. È solo quattro punti dietro, e conosco bene l’ambiente: ad Ascoli c’è passione e una grande spinta. Credo che Ravenna, Arezzo e Ascoli si giocheranno il primo posto fino in fondo, e sono sicuro che a gennaio tutte proveranno a rinforzarsi per dare il colpo decisivo".

Passiamo al Girone C, dove Catania, Benevento e Salernitana sembrano le tre favorite. Che idea si è fatto?
"È un girone durissimo. Ci sono tante squadre forti e piazze calde come il Cosenza o il Monopoli. La Salernitana, se dovesse vincere stasera, tornerebbe in testa, ma sarà una lotta continua: una settimana davanti una, quella dopo un’altra. Queste quattro-cinque squadre si daranno battaglia fino alla fine, perché in questo girone non ci sono partite facili come altrove. Ogni gara è complicata".

Le chiedo ora un parere da “addetto ai lavori”: ogni anno ci ritroviamo a parlare di penalizzazioni pesanti, come quelle inflitte a Triestina e Rimini. È possibile evitare situazioni del genere?
"Sinceramente, credo sia un’ingiustizia per il calcio e per la gente che va allo stadio. Dare tanti punti di penalità a una squadra condanna a un campionato di agonia. Servono controlli più rigidi prima dell’inizio della stagione: chi parte deve avere i conti in ordine, gli stipendi garantiti e la struttura per sostenere un campionato. Ogni anno si ripete la stessa storia, e questo rovina la credibilità della categoria. In Serie C c’è tanta passione, ma viene derisa per colpa di chi non rispetta le regole. Chi non ha la possibilità economica di iscriversi deve restare fuori: è più giusto così, anche per rispetto di chi lavora seriamente e dei tifosi che fanno sacrifici".

Lei da calciatore è cresciuto nella Pistoiese, le piacerebbe tornarci da allenatore?
Perché no? So che la Pistoiese è prima nel Girone in Serie D, se la sta giocando con Lentigione. È una piazza che porto nel cuore: ho fatto lì tutto il settore giovanile e l’ultimo anno da calciatore. Vivo tra Porretta Terme e Cesena, quindi sarebbe anche logisticamente perfetto: sono solo 30 chilometri.
Tra l’altro, mi ricordo bene quando, da ragazzo, facevo Porretta-Pistoia in Vespa per andare ad allenarmi. Ho ancora oggi, a 59 anni, la stessa passione di allora. Il calcio ha bisogno di tornare a quella passione genuina: oggi è diventato troppo un business. Serve più amore per questo sport".

Articoli correlati
Pescara, a Vivarini è stato comunicato l'esonero. Si attende in giornata anche il... Pescara, a Vivarini è stato comunicato l'esonero. Si attende in giornata anche il comunicato
Pescara, tutti in discussione? Intanto a pagare sembra esser solo Vivarini: caccia... Pescara, tutti in discussione? Intanto a pagare sembra esser solo Vivarini: caccia al sostituto
Bisoli: "La Fiorentina ha fatto bene, Goretti di calcio ne sa tanto. Difetti? È troppo... Bisoli: "La Fiorentina ha fatto bene, Goretti di calcio ne sa tanto. Difetti? È troppo buono"
Altre notizie Serie C
Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti” TMW RadioLamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"... TMW RadioBisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Torres, Greco torna subito in campo: c'è da preparare lo scontro diretto con il Perugia... Torres, Greco torna subito in campo: c'è da preparare lo scontro diretto con il Perugia
Signorelli: "Dimissioni di Mazzoni dal Livorno? Un colpo. Ma son certo che ci ripenserà"... TMW RadioSignorelli: "Dimissioni di Mazzoni dal Livorno? Un colpo. Ma son certo che ci ripenserà"
Vicenza, senti Andreoletti del Padova: "Spero vincano il campionato. Voglio il derby... Vicenza, senti Andreoletti del Padova: "Spero vincano il campionato. Voglio il derby in B"
Serie C e pausa Nazionali: per la 14ª giornata rinviate le gare delle tre formazioni... Serie C e pausa Nazionali: per la 14ª giornata rinviate le gare delle tre formazioni Under 23
Carpi 5° in classifica. Cassani: "L'obiettivo primario rimane la salvezza. Centrata,... Carpi 5° in classifica. Cassani: "L'obiettivo primario rimane la salvezza. Centrata, vedremo"
Trapani, Fischnaller: "La mia doppietta? Conta molto di più aver battuto il Picerno"... Trapani, Fischnaller: "La mia doppietta? Conta molto di più aver battuto il Picerno"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
4 Spalletti pensa alla rivoluzione bianconera, Tuttosport in apertura: "Juve ti cambio così"
5 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.1 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
Immagine top news n.2 Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Immagine top news n.3 Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo
Immagine top news n.4 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
Immagine top news n.5 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Sfogo a caldo. Arbitro non ha influenzato la gara"
Immagine top news n.6 Atalanta, Palladino alle battute conclusive. Possibile annuncio già in giornata
Immagine top news n.7 Lo sfogo di Conte scuote il Napoli. Lo scorso anno dopo Verona ci fu subito la svolta Scudetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.3 Napoli, cosa succede con Antonio Conte? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine news Serie A n.2 La Roma inizia a crederci. Tutte le difficoltà del Napoli
Immagine news Serie A n.3 Bologna, parla il ds Di Vaio: "Gruppo lungo e solido, merito della mentalità di Italiano"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, smentita la cessione della società. Commisso: "Falsità quando ci servirebbe unità"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Koné: "William Gallas mi ha ispirato. Da piccolo nessuno mi notava, sono timido"
Immagine news Serie A n.6 Ottavio Bianchi su Milan-Como a Perth: "Una grande stupidaggine pubblicitaria"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Shpendi: "Sta andando tutto bene, dobbiamo continuare così. Fiorentina? Solo voci"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: “In Serie B non esistono corazzate, Palermo e Venezia restano le più attrezzate”
Immagine news Serie B n.3 Dalle parole ai fatti: con Foti, due settimane di lavoro per dimostrare di essere da Sampdoria
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: "Sfida stimolante, c'è tutto per tornare protagonisti in Serie A"
Immagine news Serie B n.5 Fortin: “Il Lens mi ha voluto fortemente, ma Padova è il posto giusto per crescere”
Immagine news Serie B n.6 Modena, Santoro: "A Palermo e Frosinone abbiamo capito che possiamo lottare con tutti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie C n.2 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Immagine news Serie C n.3 Torres, Greco torna subito in campo: c'è da preparare lo scontro diretto con il Perugia
Immagine news Serie C n.4 Signorelli: "Dimissioni di Mazzoni dal Livorno? Un colpo. Ma son certo che ci ripenserà"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, senti Andreoletti del Padova: "Spero vincano il campionato. Voglio il derby in B"
Immagine news Serie C n.6 Serie C e pausa Nazionali: per la 14ª giornata rinviate le gare delle tre formazioni Under 23
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?