Sabatini: "Questa Fiorentina non c'entra con la mia Salernitana. Serie B sarebbe da lutto"

Il dirigente sportivo Walter Sabatini è stato intervistato dall'emittente Radio Firenze Viola per approfondire alcune tematiche legate al presente della Fiorentina, attesa questa sera dall'andata dei quarti di finale di Conference League sul campo del Crystal Palace.

Sabatini parte dal nuovo corso Paratici in viola: "La Fiorentina con Paratici è in ottime mani: se pur giovane, ha tanti contatti internazionali. I viola hanno fatto una scelta eccellente puntando su di lui e gli effetti si stanno vedendo già adesso. C'è stata una crescita all'unisono di tutto in questo periodo: se i viola hanno messo fuori la testa, lo devono anche al loro nuovo dirigente. Un'eventuale retrocessione in B sarebbe un danno enorme, quasi un lutto per tutto il calcio italiano. Ma tutto ciò non succederà perché vedo che la squadra ha adesso un gioco una consapevolezza nuova".

Ci sono delle affinità tra la risalita di questa Fiorentina e il miracolo salvezza della sua Salernitana? Risponde così il dirigente: "Non ci sono collegamenti con la salvezza della mia Salernitana quattro anni fa. Io vedevo in questa squadra un gruppo che sbagliava tutto: dall'interpretazione delle gare a entrambi le fasi di gioco. Adesso è una squadra molto affidabile, che è difficile da battere per tutti. Per non parlare poi del valore della rosa, che non è paragonabile con quella della Salernitana".

Conclusione per Sabatini sulla possibilità di vedere l'Under 23 della Fiorentina, come ventilato proprio da Paratici: "L'Under-23 è una palestra formativa importantissima, ti aiuta ad avvicinarti alla prima squadra molto più velocemente rispetto a una Primavera, che resta un campionato giovanile. Io sono assolutamente favorevole alle seconde squadre: chi lavora bene, trae subito frutti dalle sue scelte. Vogliamo parlare di Miretti, Soulé ed Yldiz? Le società importanti le devono avere".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale di Sabatini