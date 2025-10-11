C'è tanto Genoa nelle Nazionali: brillano le stelle rossoblù di Malinovskyi e Ellertsson

Notte rossoblù quella che è appena trascorsa. Sicuramente sarà felice Patrick Vieira dopo le ultime partite valide per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali. C'è infatti tanto Genoa nel tabellino dei marcatori specialmente di Islanda-Ucraina, match che si è concluso 5-3 in favore degli ospiti. Spettacolo di gol a cui si sono iscritti per primi proprio due giocatori del Grifone impegnati spesso dal primo minuto dal tecnico francese nel corso delle prime uscite ufficiali.

Malinovskyi ed Ellertsson brillano

A sbloccare il punteggio con una occlusione con il suo inconfondibile mancino è stato Ruslan Malinovskyi mentre immediatamente più tardi è arrivato il pareggio, con la complicità del portiere ucraino Trubin, da parte di Mikael Ellertsson, schierato per l'occasione nel ruolo di terzino sinistro. Sul finire di prima frazione il tris è stato calato ancora una volta dal centrocampista ex Atalanta questa volta con una conclusione con il destro.

Bene anche gli azzurrini

Ottime indicazioni, buoni segnali in vista della ripresa del campionato con il Genoa che affronterà domenica 19 alle 15 il Parma nel primo di una serie di scontri diretti contro formazioni che occupano posizioni in classifica vicine alla squadra rossoblù. Bene anche l'impatto di Jeff Ekhator con la Nazionale Under 21 così come Seydou Fini, schierato da Baldini nel finale di match vinto per 4-0 contro la Svezia.