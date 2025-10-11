"Mancano i punti, non la qualità", La Repubblica (ed. Genova): "Vieira tranquillizza tutti"
"Genoa, Vieira tranquillizza tutti: 'Mancano i punti, non la qualità'". Questo il titolo nelle pagine sportive dell'edizione genovese de La Repubblica. Il tecnico del Genoa, presente al Festival dello Sport, ha anche parlato della sua squadra che, dopo la pausa per le nazionali, è pronta a tornare in campo per risalire la china in classifica. L'allenatore rossoblù resta comunque fiducioso dei suoi ragazzi confidando molto nel gruppo.
