Cagliari, Gaetano: "Ce la metteremo tutta, oggi abbiamo voglia di vincere"
Gianluca Gaetano, schierato titolare da Fabio Pisacane nel match tra Lazio e Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio.
Le parole del giocatore rossoblù: "Siamo venuti qui per fare una partita coraggiosa, ce la metteremo tutta per portare punti a casa, abbiamo voglia di vincere, anche perché veniamo da 5 partite senza vittoria. Il mister? Ci dà sempre la carica, tutti i giorni".
