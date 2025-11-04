Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ds Como: "Orgogliosi della prova di Napoli. Fabregas? Rapporto ottimo con lui"

Dimitri Conti
Oggi alle 00:30Serie A
Dimitri Conti

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli tornando sullo 0-0 di sabato al Maradona:

Dice Ludi: "Siamo orgogliosi della prestazione contro una squadra ed un allenatore molto forti. Siamo in cerca di certezze e la prova di sabato ce ne ha date. Dobbiamo continuare a lavorare per proseguire nel nostro percorso di crescita e offrire ancora prestazioni come quella del Maradona. Siamo a novembre e siamo focalizzati sulle prestazioni oltre che suoi risultati. Credo che il pareggio fosse corretto come risultato e sarebbe stato un sogno vincere. Non sappiamo cosa sarebbe accaduto se avessimo segnato su calcio di rigore però in questo momento siamo felici per il gioco espresso anche più del risultato. Per noi ricevere complimenti è motivo di soddisfazione. Siamo un gruppo di lavoro allineato e vogliamo cercare e lanciare giovani talenti. Per farlo bisogna che ci sia sintonia tra allenatore, staff dirigenziale e presidenza".

Prosegue e conclude il dirigente del Como: "Il rapporto con Fabregas è ottimo e ogni decisione legata al settore tecnico è presa di concerto con me e con il resto del settore tecnico dirigenziale. Ci stiamo divertendo mettendoci energia passione ed intensità ed è la stessa cosa che fanno i giocatori in campo. La proprietà ha l’obiettivo di giocare un calcio divertente perché sappiamo che così possono arrivare i risultati più facilmente. Allo stesso tempo dobbiamo essere equilibrati quando i risultati sul campo non saranno positivi. Sabato abbiamo avuto personalità e sfacciataggine. Una piazza tranquilla come Como ci permette di gestire al meglio i momenti felici e belli così come quelli complicati e negativi".

