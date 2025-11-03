Live TMW Cagliari, Pavoletti: "Sento cattiverie. Bisogna stare vicino alla squadra"

22.47 - Il Cagliari cade nuovamente, secondo ko in fila per i sardi che nella ripresa cedono all'Olimpico sotto i colpi di Isaksen e Zaccagni. Tra pochi minuti il calciatore rossoblu Leonardo Pavoletti interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

Quanto fa male giocare una buona partita e perderla come oggi?

"Parliamone del momento difficile, una squadra che si deve salvare può passare due settimane senza vincere. Potevamo fare di più col Sassuolo, oggi se c'è stata una squadra che ha giocato per vincere siamo stati noi. Poi i grandi giocatori fanno la differenza, oggi però ho visto un'anima. Dobbiamo portare punti a casa, quello si, ma siamo una squadra che sta costruendo qualcosa di buono per il futuro. Sento cose cattive, bisogna stare vicino alla squadra del cuore e non mettere bastoni tra le ruote".

Quanto manca un riferimento importante lì al centro dell'attacco?

"Credo che Borrelli al suo primo anno in Serie A stia facendo un gran lavoro, questa è una squadra che alla lunga uscirà. Dovremo essere convinti del progetto che abbiamo intrapreso, noi come gruppo e la società. Arriveranno i gol miei, di Gennaro e dei centrocampisti, dovremo essere squadra ma mai come quest'anno siamo convinti di ciò che stiamo facendo. Ci siamo già passati, verranno attaccati gli attaccanti perché si segna poco, poi si attaccherà la difesa perché subiamo troppi gol. Ora non stiamo raccogliendo, sappiamo cosa dobbiamo migliorare e da domani lavoreremo su quei dettagli che ci porteranno a fare punti".

Che ruolo immagini per te in questa stagione?

"Il mister Ranieri mi ha dato questo nuovo ruolo che all'inizio ho fatto fatica ad accettare, ma in questa fase della carriera devo capirlo. Anche stasera per poco non sono riuscito a dare la zampata, sono a disposizione del mister che conosco molto bene, devo dargli una grande mano nello spogliatoio. Naturalmente provo a dare qualche consiglio, ma sono tutti ben predisposti per la causa e mi sto godendo quello che potrebbe essere l'ultimo anno. Fino a poco fa avrei dato ragione a chi diceva questo, ora però il ginocchio mi sta dando tregua e quindi non mi precludo nulla".

