Sampdoria, Pafundi ha lavorato con il gruppo. Differenziato per Altare, Depaoli e Pedrola

La Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Venezia, in programma sabato al “Penzo” (ore 19.30). Lunga sessione di video-analisi per l’intero gruppo, quindi scarico e cure per i titolari della gara con il Mantova, seduta mista tra fase atletica e partitelle a pressione per gli altri disponibili (con Alex Ferrari esentato per gestione dalle sfide con il pallone), compresi Gaëtan Coucke e Simone Pafundi. Differenziati anche sul campo per Giorgio Altare, Fabio Depaoli ed Estanislau Pedrola. Terapie per Oliver Abildgaard e Nicola Ravaglia. Domani, martedì, è in agenda una nuova seduta pomeridiana.