Palermo, si ferma Gomes: lussazione alla spalla sinistra per il centrocampista
Tegola per il Palermo. Come fa sapere il club rosanero il centrocampista Claudio Gomes ha riportato una lussazione alla spalla sinistra. Di seguito il comunicato del club:
"È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro la Juve Stabia.
I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla e un lavoro aerobico.
Claudio Gomes è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra.
Il calciatore ha già iniziato la riabilitazione seguendo un percorso conservativo".
