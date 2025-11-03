Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, si è chiusa la 12ª giornata: Topalovic trascina l'Inter U23, bene la Vis Pesaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:33Serie C
Daniel Uccellieri

Si è chiusa la 12ª giornata di Serie C. Nel Girone A l'Inter U23 si è imposta 3-1 in casa dell'Albinoleffe con doppietta di un super Topalovic. L'Alcione Milano ha battuto 2-0 la Pro Patria, mentre l'Ospitaletto si imposto 3-1 con la Dolomiti Bellunesi.

Nel girone C importante successo di misura della Vis Pesaro contro la Juventus NG

SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Pergolettese-Novara 2-2
23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)
Virtus Verona-Trento 0-3
6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli
Triestina-Union Brescia 0-1
62' Cazzadori
Cittadella-Pro Vercelli 2-1
12' Burrano (PV), 45' Castelli (C), 46' Cecchetto (C)
Vicenza-Giana Erminio 2-1
47' Caferri (V), 75' Previtali (GE), 90'+2 Talarico (V)
Lecco-Arzignano Valchiampo 5-1
14' Sipos (L), 20' Frigerio (L), 26' Kritta (L), 30' Rossoni (A), 40' Zanellato (L), 68' Galeandro (L)
Lumezzane-Renate 0-0
AlbinoLeffe-Inter U23 1-3
20' Cocchi (I), 53' De Paoli (A), 84' e 90+2' Topalovic (I)
Alcione Milano-Pro Patria 2-0
25' Marconi, 69' Bright
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 3-1
59' Beroli (O), 61' Gualandris (O), 70' Brugnolo (D), 72' Bertoli (O)

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Alcione Milano 21, Cittadella 18, Trento 16, Pro Vercelli 16, Renate 14, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13, Ospitaletto 13, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Arzignano Valchiampo 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Arezzo-Campobasso 5-1
16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)
Pineto-Pianese 1-1
14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)
Rimini-Bra 1-2
37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)
Livorno-Forlì 2-3
18' Petrelli (F), 23' Manetti (F), 56' Dionisi (L), 72' Coveri (F)
Gubbio-Ternana 3-3
29' Carraro (G), 35' Maestrelli (T), 37' Minta (G), 54' Vallocchia (T), 90' Tommasini (G), 90'+11 Pettinari (T)
Torres-Carpi 0-1
73' Cortesi
Pontedera-Perugia 2-2
34' Vitali (PO), 42' Giraudo (PE), 56' Ladinetti (PO), 69' Manzari (PE)
Ravenna-Ascoli 1-0
88' Okaka
Sambenedettese-Guidonia Montecelio 0-1
89' Sannipoli
Vis Pesaro-Juventus Next Gen 1-0
23' Primasso

Classifica: Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 27, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Carpi 18, Gubbio 17, Pineto 16, Campobasso 16, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 14, Pianese 14, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 7, Torres 7, Rimini -1.

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
Team Altamura-Cosenza 1-1
76' Kouan (C), 83' Florio (TA)
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)
Casarano-Monopoli 1-3
16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)
Crotone-Trapani 1-2
17' Berra (C), 19' Fishnaller (T), 90'+7 Grandolfo (T)
Potenza-Foggia 3-0
29' Riggio, 33' Lucas Martello, 79' Bruschi
Giugliano-Siracusa 2-1
25' Balde (G), 63' Prado (G), 74' Gudelevičius (S)
Latina-Salernitana 0-0
Benevento-Sorrento 1-1
32' Manconi (B), 89' D'Ursi (S) - [al 68' espulso Ceresoli (B)]

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Trapani 14, Latina 14, Sorrento 13, Cavese 12, Giugliano 12, Picerno 10, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

