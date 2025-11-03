Pescara, Sebastiani: "Ultimatum per Vivarini con il Monza? No, ma non sono contento"

Daniele Sebastiani, presidente del Palermo, è intervenuto ai microfoni del Tg8, tornando sulle sue parole dopo la gara con il Palermo. Queste le sue parole riportate da Rete8.it:

“A mente fredda non solo rifarei lo sfogo di Palermo ma rincarerei la dose. Perché ho sempre chiesto una sola cosa a tutti gli allenatori ovvero che tipo di lavoro fanno. Io non sono contento del lavoro fisico che stiamo facendo. Mi auguro ci sia una sterzata e un cambiamento. Se qualcuno crede che va bene come stiamo facendo per me può finire qui. Ultimatum con il Monza? No, sappiamo che sono gare proibitive. Ma non voglio vedere che camminiamo in campo come nel secondo tempo. Galeone? Se la decisione sul nuovo stadio dovesse dipendere da noi Giovanni sarà protagonista”.