Juventus, Di Gregorio: "Noi non abbiamo ancora vinto in Champions, è quello l'obiettivo"

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, parla ai microfoni di Sky in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting: "La volontà è quella di continuare in questa direzione e di portarci dietro un po' di entusiasmo da queste due vittorie. Lo Sporting palleggia bene e ha qualità, ma noi non abbiamo ancora vinto in Champions e deve essere quello l'obiettivo".

Cosa vi ha portato Spalletti in questi primi allenamenti?

"Il tempo è stato poco, per le partite e il recupero, però abbiamo cercato di guardare delle situazioni video e fare riunioni per capire cosa volesse il mister. Sicuramente il suo impatto, la decisione e l'ambizione ci ha aiutato a livello mentale, dobbiamo continuare su questa strada".

Spalletti ha parlato anche del coinvolgimento del portiere nel suo gioco?

"Abbiamo avuto modo di parlare e la sua idea è quella di lavorare col portiere. Noi siamo a disposizione del mister, qualsiasi richiesta verrà accolta".