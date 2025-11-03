Sambenedettese, Eusepi: "Settimana complicata con i due derby, siamo un po' scarichi"

Il capitano della Sambenedettese Umberto Eusepi ha preso la parola in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa col Guidonia: "È stata una partita difficile fin dall'inizio - riporta gazzettarossoblu.it -, i nostri avversari ci hanno fatto girare tanto ma, nonostante questo, alla fine eravamo riusciti a trovare l'episodio che ci avrebbe permesso di portarla a casa, però è successo quello che abbiamo visto. Abbiamo perso questa partita brutta, ma non possiamo fermarci perché tra cinque giorni si rigioca e noi dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria.

Tutti hanno dato il massimo, ma c'erano poche idee e confuse. C'era stanchezza e siamo stati un po' scarichi. È stata una settimana non facile con i due derby: abbiamo speso tanto e dobbiamo recuperare, perché in questo campionato come sbagli qualcosa torni a casa con zero punti".