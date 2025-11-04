Zanoli: "Conte ci ha ammazzati a livello fisico. I prestiti psicologicamente sono stati pesanti"

Tra i tanti temi toccati da Alessandro Zanoli, esterno dell'Udinese, nel corso della sua intervista a TV12, c'è anche quello relativo agli allenamenti con il Napoli. Il classe 2000 ha spiegato: "Ho fatto la preparazione di uno che doveva andare via, quindi la partita mi mancava. Ora sto prendendo continuità e trovando il ritmo, più partite gioco e più fiducia posso avere nei miei mezzi. Solo giocando puoi capire quali sono i tuoi punti di forza. Da Conte ho imparato molto nel metodo di lavoro dove ci ha ammazzati a livello fisico, pur avendo lavorato poco. A livello aerobico e di corsa mi sento molto bene anche per questo".

Che tappa è Udine per la sua carriera?

"I continui prestiti a livello psicologico sono stati pesanti: Sampdoria, Napoli senza giocare, Salernitana, poi finalmente al Genoa dove sono rimasto per un anno e mi sono trovato bene con mister Vieira. Ho accettato volentieri l’Udinese che ha puntato su di me per più anni, ha una storia importante e ha sempre saputo formare talenti".

La vittoria contro l'Atalanta è una delle migliori gare fatte quest'anno.

"Abbiamo preparato la partita sapendo che avrebbe giocato uomo contro uomo, continuando a pressarli e a chiuderli. Dal punto di vista del gioco ci siamo fatti valere e non ci siamo abbassati come in altre situazioni in cui abbiamo rischiato di più".

