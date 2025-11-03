TMW Inter, Marotta ribatte a Conte: "Liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A ai media presenti, tra i quali noi di TMW: "Assemblea come sempre abbastanza intensa ma con obiettivi positivi per il futuro del calcio".

Che ne pensa di cosa ha detto Conte?

"Non voglio rispondere a questa cosa. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso".

Sul rogito di San Siro ci siamo?

"Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso si sia al capitolo finale".

Milan in corsa per lo Scudetto?

"Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non era da tanti anni. Tra queste c'è anche il Milan di Allegri, certamente".

Conte ha parlato però anche di lei.

"Liberissimo di dire certe cose, se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene".

Meglio essere la lepre o il cacciatore?

"Sempre meglio essere il cacciatore…".

Un commento su Spalletti ora che è tornato alla Juventus?

"Un grande allenatore".