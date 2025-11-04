Panchine bollenti in Serie C: salta Pazienza, traballano Formisano e Maiuri

Nuova settimana, nuovi scossoni sulle panchine di Serie C. Dopo le prime giornate di novembre, diversi club stanno riflettendo su possibili cambi tecnici per dare una svolta ai rispettivi campionati.

Partiamo dalla Torres che ha esonerato Michele Pazienza. Il club sardo, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la separazione dal tecnico pugliese e dal suo staff, ringraziandoli per il lavoro svolto. Al momento la squadra, penultima nel Girone B, è stata affidata temporaneamente al responsabile della Primavera, Marco Sanna.

La società si è presa del tempo per valutare la scelta del nuovo allenatore: nelle prossime ore sono attese decisioni, anche se la situazione è resa complessa dal fatto che a bilancio ci sono già due tecnici, lo stesso Pazienza e Alfonso Greco. Sabato la Torres sarà attesa da un match delicatissimo sul campo del Ravenna, seconda in classifica.

Situazione delicata anche in casa Livorno. La posizione di Alessandro Formisano resta in bilico dopo gli ultimi risultati altalenanti. Secondo quanto riportato da TMW, la società toscana starebbe già valutando eventuali alternative, tra cui spicca il nome di Massimo Pavanel, ex allenatore della Casertana. Le prossime giornate saranno decisive per capire se arriverà o meno una svolta in panchina.

Infine il Cerignola, dove Vincenzo Maiuri sembra ormai a un passo dall’esonero. Dopo dodici giornate, i pugliesi si trovano al terzultimo posto del Girone C, in piena zona playout, un risultato ben lontano dalle ambizioni di inizio stagione e dai playoff raggiunti con costanza negli ultimi anni. Secondo Tuttosport, l’esonero del tecnico è di fatto già avvenuto e si attende soltanto l’ufficialità, attesa in giornata. Per il momento non ci sono ancora nomi concreti per la successione, ma la società è pronta a voltare pagina.