La Lazio ha chiuso la porta e adesso risale: Isaksen e Zaccagni firmano il successo sul Cagliari

Un 2-0 meritato e importante rilancia la Lazio, in classifica e a livello di entusiasmo. La vittoria contro il Cagliari consente alla squadra di Sarri di balzare in un sol colpo dal tredicesimo all'ottavo posto e di portarsi a sole tre lunghezze dal Bologna quinto. Per i biancocelesti sesto clean sheet in dieci partite e due giocare individuali di alto livello nella ripresa, in occasione dei due gol: la gara la sblocca Isaksen, dopo un primo tempo abbastanza anonimo, con un accentramento seguito da tiro affilato sul secondo palo che beffa il pur bravissimo Caprile. Raddoppia poi Zaccagni nel recupero, con il capitano bravo a sfruttare un errore in fase di impostazione del centrocampo sardo.

Sarri: "La squadra sta diventanto mentalmente forte, ci manca un po' di qualità"

“È una vittoria che dà segnali di crescita - dice Maurizio Sarri nel post-partita: il Cagliari non perdeva in trasferta da agosto. È stata una gara complicata, ma ne siamo venuti a capo da squadra matura, spingendo sull’acceleratore quando c’era da farlo e sapendo soffrire nei momenti difficili. I ragazzi stanno crescendo e il nostro obiettivo è costruire una base solida su cui fondare una squadra competitiva per il futuro. Stessi undici? In realtà non possiamo fare molti cambi, abbiamo diversi giocatori in infermeria. La squadra però sta diventando mentalmente forte: per essere competitivi ad altri livelli ci manca ancora un pizzico di qualità, ma è davvero un piacere allenarla".