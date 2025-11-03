Chivu, Allegri e Gasperini: la sorpresa delle prime 10 giornate secondo gli ospiti
Dopo dieci giornate, a TMW Radio si prova a capire chi tra Cristian Chivu, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini ha sorpreso di più.
Stefano Impallomeni: "Tutti e tre ma alla fine scelgo Gasperini, che senza mercato, quello che avrebbe desiderato, è lì in alto".
Daniele Garbo: "Chivu, perché mi piace come comunica, diventerà un grande allenatore. Ed è anche fortunato poi, che è un qualcosa d'importante".
Massimo Bonanni: "Gasperini, perchè ad oggi sta facendo un campionato importante. Ha qualche posizione in più di quella che tutti pensavamo, ha fatto un inizio importante".
Andrea Santoni: "Chivu, perchè mi pare un allenatore di un equilibrio, maturità e signorilità nel modo di porsi e ragionare che non mi aspettavo".
Massimo Orlando: "L'ho sentito dopo la partita, è un allenatore moderno, intelligente, ha creato un gruppo che non si vedeva da tempo".
Antonio Di Gennaro: "Chivu, per come è considerato dalla squadra. ha la squadra forte e mi piace come parla, la mentalità data alla squadra, diversa un po' da quella di Inzaghi. Ho rivisto cattiveria, fame".
