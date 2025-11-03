Cesena, Shpendi dopo il ko con il Bari: "Perdere così fa male, testa alla prossima"
TUTTO mercato WEB
Al termine della partita persa con il Bari, anche l'attaccante del Cesena Cristian Shpendi ha raggiunto la flash zone dello Stadio “San Nicola” per commentare il match contro i galletti.
“Da parte della squadra in generale c'è stato un atteggiamento positivo in tutta la partita. È stata una buona prestazione collettiva, però fa male perdere così, sapendo di aver creato tante occasioni e aver comunque provato a giocare. Prendere gol così verso la fine, fa solo che arrabbiare.”
“Da cosa si riparte? Sicuramente bisogna ripartire da quanto di buono fatto, l'arrabbiatura c'è, però va cancellata e subito da martedì va preparata la partita di domenica per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile.”
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile