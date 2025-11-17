Calendario intasato, 30% in più di guai muscolari. E 388 gare saltate dai giocatori in A

Da Holm a Rovella, poi De Bruyne e Dybala. L'elenco di giocatori di Serie A "caduti" per infortuni muscolari è lunghissima e siamo solo al mese di novembre, all'undicesima giornata di campionato. A nemmeno un terzo del percorso l'analisi proposta dalla Gazzetta dello Sport non lascia scampo all'evidenza: il calendario è fitto, le pause sono ridotte e si gioca troppo tra club e Nazionali.

Gli staff medici delle squadre, insieme ai preparatori atletici, è ancora alle prese con la ricerca di una formula perfetta che possa abbassare l'incidenza dei guai muscolari, tra allenamenti mirati, rotazioni dei giocatori in campo e alimentazione migliore. Ma il dato è di dominio pubblico: dopo 11 giornate, sono già state saltate 388 giornate di campionato dai giocatori delle venti forze di Serie A. E l'altro aspetto interessante è la crescita raggiunta in questo senso, perché 12 mesi fa, a questo punto della stagione, eravamo a quota 297. Perciò un aumento del 30,6%. Il Mondiale per Club ha contribuito, anche se nel 2024 si è disputato l'Europeo.

La squadra più sfortunata e falcidiata da infortuni di questa entità, stando a quanto riportato dalla Rosea, è la Lazio: 10 giocatori sono finiti ai box per problemi muscolari, per un totale di 42 partite saltate che sono destinate ad aumentare. Rovella, infatti, per la pubalgia si sottoporrà a un intervento e lo terrà fuori a lungo, dopo essere rimasto incatenato in infermeria dal 21 settembre scorso. E il Napoli non naviga certo in acque più serene, con 13 calciatori da inizio stagione ad oggi costretti al forfait. Addirittura il Milan, che non disputa le coppe europee, ha dovuto fare i conti con le perdite dei vari Rabiot, Leao, Pulisic e Maignan.