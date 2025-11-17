Ufficiale
Bra, ecco il laterale destro Lia: ha già esordito nel corso della sfida con l'Arezzo
Nei giorni scorsi si era parlato dell'arrivo di Damiano Lia al Bra per rinforzare le corsie laterali della formazione piemontese. Il classe '97 è stato tesserato dalla società giallorossa nel fine settimana tanto da aver già debuttato con la nuova maglia come si legge sui canali ufficiali del club neopromosso in Serie C:
"In occasione di Arezzo-Bra, Damiano Lia ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia giallorossa. Esterno destro classe 1997, in carriera annovera le seguenti tappe: Sarnese, Messina, Vibonese, Imolese, Juve Stabia, Sicula Leonzio, Cavese, Ligorna, settore giovanile Messina.
Benvenuto Damiano".
