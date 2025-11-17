Como Women, Sottili: "3 vittorie di fila e successi con Juve e Milan. Ma viviamo alla giornata"

Il Como Women dopo sei giornate di campionato è la seconda forza della Serie A e si è già tolto lo 'sfizio' di battere due big come Juventus e Milan, quest'ultima nell'ultimo turno, e si prepara così a un big match inatteso con la Roma - nel prossimo turno - che può valere anche l'aggancio al primo posto. Dopo la gara contro le rossonere il tecnico lariano Stefano Sottili ha commentato così la prestazione: "È stata una gara molto combattuta. Nel primo tempo abbiamo giocato un calcio di grande livello, mettendo sotto una squadra forte come il Milan. Nel secondo tempo la partita si è equilibrata maggiormente e le occasioni più pericolose le ha avute il Milan, in particolare con quel colpo di testa molto limpido. Le nostre chance, invece, sono nate da episodi: il primo rigore sbagliato e poi la ripartenza in campo aperto che ha portato al secondo rigore. Nel complesso mi è sembrata una partita di livello molto alto e credo che, rispetto agli anni scorsi, il livello della Serie A si sia alzato tantissimo, soprattutto grazie alle squadre di fascia medio-piccola".

Spazio poi al Football Video Support (FVS): "È un sistema che sta crescendo e migliorando, ma inevitabilmente ci sono ancora situazioni che richiedono tempo (e anche immagini chiare dalle telecamere) per essere analizzate con precisione”.

Infine Sottili, come si legge sui canali ufficiali del club, del momento complessivo della sua formazione: “Tre vittorie consecutive rappresentano un risultato importante, frutto del lavoro e dell’equilibrio che le ragazze hanno trovato nella gestione dei vari momenti delle partite, sia positivi che negativi. Questo dimostra quanto stiano bene insieme e quanta voglia ci sia ogni settimana di migliorarsi. Abbiamo battuto squadre come Juventus e Milan, ma dobbiamo continuare a vivere alla giornata, godendoci le prestazioni e i risultati che arrivano. Quello che sarà in futuro lo vedremo più avanti. Ci tengo a ringraziare tutte le calciatrici e a complimentarmi con loro: sia chi parte titolare sia chi entra dalla panchina dà sempre il massimo. Anche oggi le subentrate hanno contribuito in modo importante alla vittoria della squadra”.

Serie A Women, 6ª giornata

Sassuolo-Ternana Women 0-1

14’ Pellegrino Cimò

Parma-Fiorentina 1-1

51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)

Como Women-Milan 1-0

91’ Nischler

Napoli Women-Inter 1-0

82' Nielsen

Roma-Lazio 1-0

30' Di Guglielmo

Juventus-Genoa 2-0

23’ Vansgaard, 28’ Girelli

Classifica - Roma 15, Como Women 12, Fiorentina 11, Napoli Women 10, Juventus 10, Milan 9, Lazio 9, Inter 6, Genoa 6, Parma 6*, Sassuolo 5, Ternana Women 3