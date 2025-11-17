Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Qualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026?

© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 08:27Serie A
Michele Pavese

Trentadue squadre hanno già conquistato il pass per il Mondiale 2026, altre ci proveranno in tutti i modi. Saranno in tutto 48 le Nazionali partecipanti alla manifestazione iridata "allargata" che si terrà la prossima estate in Canada, Messico e USA. In questo focus scopriremo tutto quello che c'è da sapere sulle qualificazioni ancora in corso; ci sono 16 posti disponibili, di cui 10 saranno assegnati nei prossimi giorni e sei - gli ultimi - con i playoff di marzo: 4 sono destinati all'Europa, 2 alle vincitrici degli spareggi intercontinentali.

SQUADRE QUALIFICATE

Paesi organizzatori (3): Canada, Messico, USA
UEFA (5 su 12): Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia
CONMEBOL (6 su 6): Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay
CAF (9 su 9): Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal
AFC (8 su 8): Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita
CONCACAF (0 su 3)
OFC (1 su 1): Nuova Zelanda
PLAYOFF (0 su 6)

QUALIFICAZIONI IN CORSO

UEFA (7 posti da assegnare + 4 con i playoff continentali)
Qualificate per ora solo in 5. Dodici gironi, al Mondiale vanno tutte le prime mentre le seconde disputeranno gli spareggi continentali con le quattro vincitrici dei gruppi della UEFA Nations League 2024-2025 meglio piazzate tra tutte quelle che finiranno fuori dalle prime due posizioni del proprio gruppo. Saranno sorteggiati quattro differenti percorsi di spareggio, ognuno dei quali prevede una semifinale e una finale, entrambe in gara secca. Le quattro vincitrici accederanno al Mondiale.

La situazione dei gironi ancora in bilico
Gruppo A: testa a testa tra Germania e Slovacchia, appaiate con 12 punti. Stasera lo scontro diretto decisivo.

Gruppo B: Svizzera prima con 13 punti, Kosovo secondo con 10.

Gruppo C: Danimarca in testa con 11 punti, segue la Scozia a 10.

Gruppo E: Percorso netto per la Spagna e qualificazione a un passo. La Turchia è già certa di disputare i playoff.

Gruppo G: Olanda prima e imbattuta, la Polonia (distante 3 punti) spera in un passo falso nell'ultimo match degli Oranje, contro la Lituania.

Gruppo H: Austria vicina al Mondiale ma la squadra di Rangnick non può permettersi distrazioni. La Bosnia è a soli 2 punti.

Gruppo J: Il Belgio può ancora perdere il primo posto a vantaggio di Galles o Macedonia del Nord. Entrambe disputeranno comunque i playoff di marzo.

CONCACAF (3 posti sicuri da assegnare)
Tre gironi, le prime si qualificano per il Mondiale. Attualmente in testa ci sono Suriname (Gruppo A), Curaçao (Gruppo B) e Honduras (Gruppo C), mentre le migliori seconde sono Giamaica e Panama e attualmente andrebbero agli spareggi intercontinentali. In corsa ci sono anche Haiti (ad oggi la peggiore delle seconde), Costa Rica, Guatemala e Trinidad e Tobago.

SPAREGGI INTERCONTINENTALI (due posti da assegnare)
Due squadre della CONCACAF, una dell'AFC, una della CAF, una della CONMEBOL e una dell'OFC si sfideranno nel torneo che si svolgerà a marzo 2026 durante la finestra internazionale (23-31 marzo).

CAF
La Repubblica Democratica del Congo ha vinto gli spareggi battendo in finale la Nigeria ai rigori e accede agli spareggi intercontinentali.

AFC (Chi vince accede agli spareggi intercontinentali)
Finale
Andata: 13/11 Emirati Arabi Uniti - Iraq 1-1
Ritorno: 18/11 Iraq - Emirati Arabi Uniti

CONMEBOL
Bolivia (7^ nel girone unico) giocherà gli spareggi intercontinentali.

OFC
Nuova Caledonia (sconfitta dalla Nuova Zelanda nella finale continentale) giocherà gli spareggi intercontinentali.

CONCACAF
Le due migliori seconde dei tre gironi accedono agli spareggi intercontinentali.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
