Violenza sessuale nei bagni del Meazza durante Italia-Norvegia. La denuncia di una 24enne

Brutto episodio di cronaca collegato alla partita di ieri sera tra Italia e Norvegia, raccontato oggi dall'edizione online del Corriere della Sera. Denunciato un episodio di molestie sessuali subite da parte di una 24enne norvegese, l'episodio sarebbe avvenuto nei bagni dello stadio Meazza di Milano. La giovane, che frequenta una Università italiana, era assieme ad amici e amiche anch'essi della Norvegia, per assistere al match che avrebbe spalancato la porta dei Mondiali alla sua nazione.

Davanti a uno dei bar interni dello stadio, la giovane - in lacrime - ha indicato a uno steward il presunto molestatore, che sarebbe un cittadino egiziano di 25 anni, regolare in Italia e dipendente dell'impresa di pulizie che opera all'interno dell'impianto meneghino. Bloccato, il suo quasi coetaneo è stato in seguito accompagnato al presidio di Polizia presente dentro il Meazza.

La giovane, stando alla primissima ricostruzione, nei 90 minuti del match si sarebbe sentita male, venendo accompagnata ai bagni da un'amica. All'interno dei servizi, dove è entrata da sola, la 24enne norvegese sarebbe stata molestata: ha sentito, riferisce, una mano infilarsi nei pantaloni, per poi vedere l'addetto alle pulizie in questione allontanarsi. Il 25enne ha confermato di trovarsi nel bagno delle donne, per svolgere le mansioni a lui assegnate, notando che la ragazza stesse male. Per quello si è avvicinato, con la volontà di verificarne le condizioni. E negando di averla mai toccata, in quel frangente. Incensurato, ora è indagato a piede libero per violenza sessuale.