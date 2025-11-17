Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"

Il commissario tecnico dell’Italia Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga con la Norvegia, commentando anche la prestazione di Erling Haaland, autore di una doppietta nella ripresa dopo un primo tempo incolore: "Ci sono state due partite. Nel primo tempo la squadra ha fatto una buonissima partita, non gli abbiamo mai dato campo. Nel secondo abbiamo fatto una fatica pazzesca. C'è tanta delusione, i ragazzi si meritavano una serata diversa e invece abbiamo sbagliato tutto e loro ci hanno fatto del male".

L'avete letta male?

"Nel primo tempo la squadra è stata compatta e loro facevano fatica, nel secondo abbiamo preso gol dopo 30 secondi e dopo è venuta fuori la fragilità. Dobbiamo migliorare, le partite durano 95 minuti e in questa sono venuti fuori i nostri difetti. Se subiamo un po' andiamo in affanno".

Bisognava intervenire in modo diverso sulla squadra?

"Nel primo tempo Haaland non l'ha strusciata. Quando cominci ad avere timore, viene fuori il braccino. Ci mettiamo la faccia, ci assumiamo le responsabilità e a marzo ci vogliono 95 minuti come il primo tempo".