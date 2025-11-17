Virtus Verona senza successi da 8 gare, Fresco: "Siamo questi, mi prendo la responsabilità"

“Noi siamo questi in questo momento, siamo teneri. Mi prendo la responsabilità io, perché sono l’allenatore”. Gigi Fresco parla così dopo la sconfitta della sua Virtus Verona contro l’AlbinoLeffe nell’ultimo turno di campionato. Un ko che porta a tre quelli di fila e allunga la striscia senza vittorie dei veneti a otto gare facendoli scivolare in classifica con un terzultimo posto che potrebbe essere peggiore senza la maxi penalizzazione della Triestina ultima.

Fresco poi si sofferma sull’episodio dell’1-0 viziato forse da un fallo: “Non l’ho visto, l’arbitro a parte questo episodio ha diretto bene la gara. Cosa gli ho detto? Che non esiste una piccola spinta o una grande spinta, se c’è comunque mandi fuori tempo il giocatore e per me è un fallo, ma è anche vero che ormai c’è molta tolleranza su questi episodi. - prosegue il tecnico come riporta Trivenetogoal.it - A me l’hanno detto i nostri che hanno guardato al VAR l’episodio. Però ripeto, voglio vedere se questa spinta c’è stata e com’è stata, insomma. Certo che eventualmente sono cose che determinano”.

Spazio poi ai possibili correttivi per uscire dal momento di difficoltà: “Più che dare un scossa a chi non ha nell’animo di lottare bisogna mettere in campo coloro che hanno questa voglia. Bisogna deve essere in partenza la scelta di mettere in campo giocatori che hanno l’animo di lottare. Ma può essere anche qualche giovane, anche qualcuno nuovo”.