Serie A Femminile, si è chiusa la 6ª giornata: derby alla Roma, vince la Juventus
La sesta giornata di Serie A Femminile regala emozioni, sorprese e colpi pesanti, con la Roma che consolida il primo posto grazie al successo nel derby contro la Lazio. Le giallorosse vincono 1-0 all’Olimpico grazie al gol di Lucia Di Guglielmo, decisivo al 30’. Una gara intensa, in cui la squadra di Rossettini conferma solidità e carattere, nonostante le tante assenze.
Pesante anche il risultato del Napoli Women, che batte l'Inter per 1-0 grazie alla rete nel finale di Nielsen: tre punti che lanciano le azzurre a quota 10, agganciando Juventus e rientrando pienamente nella zona alta. Cade il Milan, sorpreso al 91’ dal Como Women: Nischler firma la vittoria che vale il momentaneo terzo posto per le lariane, protagoniste di un inizio di stagione brillante.
La Juventus ritrova invece continuità superando 2-0 il Genoa con le firme di Vansgaard e Girelli, un successo importante per rilanciarsi dopo alcune settimane complicate. Nelle gare del sabato, la Ternana Women conquista tre punti pesanti a Sassuolo grazie al gol di Pellegrino Cimò, mentre Parma e Fiorentina si dividono la posta.
Serie A Women, 6ª giornata
Sabato 15 novembre
Sassuolo-Ternana Women 0-1
14’ Pellegrino Cimò
Parma-Fiorentina 1-1
51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)
Como Women-Milan 1-0
91’ Nischler
Domenica 16 novembre
Napoli Women-Inter 1-0
82' Nielsen
Roma-Lazio 1-0
30' Di Guglielmo
Juventus-Genoa 2-0
23’ Vansgaard, 28’ Girelli
Classifica - Roma 15, Fiorentina 11, Como Women 12, Milan 9, Como Women 12, Napoli Women 10, Juventus 10, Lazio 9, Inter 6, Genoa 6, Parma 6*, Sassuolo 5, Ternana Women 3
